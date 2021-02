The Umbrella Academy 3: Elliot Page annuncia su Instagram l’inizio delle riprese (Di martedì 16 febbraio 2021) Elliot Page, confermato nel cast di The Umbrella Academy 3, ha annunciato con una foto sui social l'inizio delle riprese della terza stagione della serie Netflix. Elliot Page, che sarà nel cast di The Umbrella Academy 3, ha annunciato su Instagram l'inizio delle riprese della terza stagione della serie Netflix. Per l'esattezza, l'attore canadese ha postato su Instagram una foto, che potete vedere qui sotto, con un set e un logo che lascia poco spazio all'immaginazione: un ombrello con il numero 3, e sopra un passero, riferimento velato al finale della seconda stagione. La didascalia, ovviamente riferita alla situazione ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021), confermato nel cast di The3, hato con una foto sui social l'iniziodella terza stagione della serie Netflix., che sarà nel cast di The3, hato sul'iniziodella terza stagione della serie Netflix. Per l'esattezza, l'attore canadese ha postato suuna foto, che potete vedere qui sotto, con un set e un logo che lascia poco spazio all'immaginazione: un ombrello con il numero 3, e sopra un passero, riferimento velato al finale della seconda stagione. La didascalia, ovviamente riferita alla situazione ...

