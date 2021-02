Sorpresa, Draghi starebbe pensando di tenere per sé la delega ai servizi e 4 sottosegretari (i partiti nel panico) (Di martedì 16 febbraio 2021) È durato un “niente” l’appello di Mario Draghi ai ministri a parlare solo con i fatti. Nelle ore in cui prepara il discorso sulla fiducia in Parlamento, la larghissima maggioranza di cui dispone è già piena zeppa di palesi distinguo e conflitti sotterranei. E la tensione è arrivata alle stelle quando i partiti hanno saputo che Super Mario vuole tenere per sé almeno quattro posti tra viceministri e sottosegretari. Insomma, un tesoretto di fedelissimi da sottrarre all’ingordigia dei partiti. A Palazzo Chigi, però, si stanno già muovendo per sistemate anche un altro tipo di poltrone, quelle che “contano” veramente. Una su tutti, la delega ai servizi segreti. Già, perché Mario Draghi starebbe pensando di ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021) È durato un “niente” l’appello di Marioai ministri a parlare solo con i fatti. Nelle ore in cui prepara il discorso sulla fiducia in Parlamento, la larghissima maggioranza di cui dispone è già piena zeppa di palesi distinguo e conflitti sotterranei. E la tensione è arrivata alle stelle quando ihanno saputo che Super Mario vuoleper sé almeno quattro posti tra viceministri e. Insomma, un tesoretto di fedelissimi da sottrarre all’ingordigia dei. A Palazzo Chigi, però, si stanno già muovendo per sistemate anche un altro tipo di poltrone, quelle che “contano” veramente. Una su tutti, laaisegreti. Già, perché Mariodi ...

AnnalisaVolpin2 : RT @StartMagNews: Tutte le nomine in Forza Italia decise da #Berlusconi. I ruoli per Tajani, Bernini e Ronzulli dopo le nomine a sorpresa d… - qui_finanza : Tutti i ministri del governo Draghi e i papabili sottosegretari (tra conferme e new entry a sorpresa) Una maggioran… - massimoIannone7 : RT @bcarenini: GR #raciradio: I tedeschi creano un'apocalisse di Tir al Brennero emulando l'effetto disposizioni a sorpresa. Ma la loro è u… - alpardu : RT @horusarcadia: Abbiamo saputo dunque che l'ordinanza di Speranza non è un atto a sorpresa, una mossa provocatrice.. no,no! c'è stato… - Alessan32300041 : @Agenzia_Ansa A certo a giugno ... Ora siamo a febbraio quasi marzo e il nuovo lockdown a sorpresa di Draghi potreb… -