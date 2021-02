Scadenza fissata per EMUI 11 su Huawei Mate 20: tempistiche aggiornamento (Di martedì 16 febbraio 2021) Abbiamo finalmente qualche notizia più concreta da portare alla vostra attenzione, oggi 16 febbraio, a proposito dell’aggiornamento con EMUI 11 da ottimizzare sulla serie Huawei Mate 20. Dopo aver fatto presente il mese scorso che lo sviluppo software per questi device non si sarebbe arrestato, stando all’articolo in questione, stamane c’è effettivamente un punto di riferimento da fissare sul calendario. Sto parlando, come accennato, del tanto invocato upgrade da rendere disponibile per i dispositivi commercializzati più di due anni fa. I tempi dell’aggiornamento EMUI 11 su Huawei Mate 20 Anche in questo frangente, alcune informazioni più specifiche sui tempi di rilascio di un aggiornamento ci arrivano da Huawei ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Abbiamo finalmente qualche notizia più concreta da portare alla vostra attenzione, oggi 16 febbraio, a proposito dell’con11 da ottimizzare sulla serie20. Dopo aver fatto presente il mese scorso che lo sviluppo software per questi device non si sarebbe arrestato, stando all’articolo in questione, stamane c’è effettivamente un punto di riferimento da fissare sul calendario. Sto parlando, come accennato, del tanto invocato upgrade da rendere disponibile per i dispositivi commercializzati più di due anni fa. I tempi dell’11 su20 Anche in questo frangente, alcune informazioni più specifiche sui tempi di rilascio di unci arrivano da...

