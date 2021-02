Sanremo, Fedez e Francesca Michielin si confessano (Di martedì 16 febbraio 2021) Fedez e Francesca Michielin si confessano dopo aver rischiato l’esclusione da Sanremo qualche settimana fa. Il rapper infatti aveva pubblicato su Instagram, per sbaglio, alcuni secondi del brano che la coppia porterà sul palco dell’Ariston, andando quindi contro il regolamento del Festival. Amadeus, dopo aver analizzato il caso, ha deciso di non eliminare gli artisti che ora raccontano quei momenti difficili che hanno reso ancora più forte la loro collaborazione. “Non mi sono arrabbiata e ritengo una cattiveria dire che è stato fatto per far parlare di noi”, ha raccontato la Michielin all’Ansa, parlando di quei giorni particolari, mentre Fedez ha svelato di aver ricevuto un grande supporto dalla collega: “Per assurdo è stata Francesca a darmi appoggio ... Leggi su dilei (Di martedì 16 febbraio 2021)sidopo aver rischiato l’esclusione daqualche settimana fa. Il rapper infatti aveva pubblicato su Instagram, per sbaglio, alcuni secondi del brano che la coppia porterà sul palco dell’Ariston, andando quindi contro il regolamento del Festival. Amadeus, dopo aver analizzato il caso, ha deciso di non eliminare gli artisti che ora raccontano quei momenti difficili che hanno reso ancora più forte la loro collaborazione. “Non mi sono arrabbiata e ritengo una cattiveria dire che è stato fatto per far parlare di noi”, ha raccontato laall’Ansa, parlando di quei giorni particolari, mentreha svelato di aver ricevuto un grande supporto dalla collega: “Per assurdo è stataa darmi appoggio ...

