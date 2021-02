“Parking Fara | si può tornare indietro e la pandemia ci obbliga a farlo”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Venerdì 12 febbraio si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Giorgio Gori e dall’assessore Stefano Zenoni, e le associazioni per Città Alta e Colli, Italia Nostra, Legambiente rappresentate dai loro presidenti Beppe Cattaneo, Paola Morganti e Elena Ferrario. L’incontro, come riporta il comunicato di Legambiente Bergamo, è nato da una richiesta delle associazioni, espressa in una lettera datata maggio 2020, di aprire un dialogo sul travagliato cantiere del parcheggio della: “Ci trovavamo in un momento di ripresa della normalità dopo la prima ondata della, è sembrato naturale chiedere una consapevolezza maggiore e un concreto cambiamento negli stili di vita. E il fatto che da oggi il governo abbia un Ministero per la Transizione Ecologica dà ragione alle nostre convinzioni”, si legge nel ...

AmoBergamo : #Bergamo Parking Fara, le associazioni: «Comune inamovibile, non si esplorano alternative» -

Ultime Notizie dalla rete : Parking Fara

BergamoNews.it

Palazzo Frizzoni tira dritto in merito alla funzione che avrà il nuovo parcheggio in via di costruzione alla, confermandone il progetto già noto e senza lasciare nessun margine di revisione. Una scelta che però è stata maldigerita dalle associazioni per Città Alta e Colli, Italia Nostra e Legambiente ...Grazie ad un accordo tra l'aeroporto e la società Quick no problem, sono possibili notevoli risparmi sulla sosta. Prenotando online, l'utente può avere uno sconto del 20% e potrà ...“Nonostante la mobilità cittadina sia cambiata e il progetto sia vecchio di 20 anni, il Comune resta inamovibile, senza nemmeno esplorare possibilità alternative”: parlano le associazioni per Città Al ...CASTELNUOVO SCRIVIA Domenica prossima (ore 18), l’Autosped Castelnuovo Scrivia sarà impegnata sul campo della Parking Graf del ds bronese Marco Mezzadra. Coach Francesca Zara dovrà fare ancora a meno ...