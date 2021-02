Parco dell'Argingrosso usato come base per lo spaccio di cocaina (Di martedì 16 febbraio 2021) San Jacopino: spaccio di eroina alla fermata dell'autobus 27 gennaio 2020 Empoli, arrestato giovanissimo pusher: a casa marijuana, katana e pistola softair 16 febbraio 2021 Droga: cocaina nascosta nel ... Leggi su firenzetoday (Di martedì 16 febbraio 2021) San Jacopino:di eroina alla fermata'autobus 27 gennaio 2020 Empoli, arrestato giovanissimo pusher: a casa marijuana, katana e pistola softair 16 febbraio 2021 Droga:nascosta nel ...

NickWhithorn : RT @g_falcomata: Una vista mozzafiato stasera sullo Stretto. Il Lungomare Falcomatà e il Parco Lineare Sud gli scenari perfetti per ammirar… - MarikaSurace : RT @g_falcomata: Una vista mozzafiato stasera sullo Stretto. Il Lungomare Falcomatà e il Parco Lineare Sud gli scenari perfetti per ammirar… - gggg45466 : RT @g_falcomata: Una vista mozzafiato stasera sullo Stretto. Il Lungomare Falcomatà e il Parco Lineare Sud gli scenari perfetti per ammirar… - g_falcomata : Una vista mozzafiato stasera sullo Stretto. Il Lungomare Falcomatà e il Parco Lineare Sud gli scenari perfetti per… - AGR_web : Utilizzavano un parco all’Isolotto come base logistica per lo spaccio di cocaina: pusher arrestati dalla Polizia di… -