Panucci | «Inter favorita sul Milan Hakimi o Theo? Ecco chi scelgo»

(Di martedì 16 febbraio 2021) Christianha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in vista del derby dio: le sue dichiarazioni Christianha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in vista del derby dio. Le sue parole. DERBY – «E’ chiaro che mentalmente l’perché è in un momento molto positivo, anche se ilè dietro solo di un punto. Alle volte queste partite servono di più a chi a sta dietro». FATTORE CHIAVE – «Sicuramente non perdere la testa e focalizzarsi sulla partita. Magari ilin questo momento è più nervoso, mentre l’vorrà dare un colpo importante al campionato. Fondamentale sarà tenere la testa fredda». IBRA VS LUKAKU – «Sono due giocatori che creano tante difficoltà e credo che ...

FcInterNewsit : Panucci: 'Derby, Inter favorita dal punto di vista mentale. Theo o Hakimi? Li prendo entrambi' - MilanWorldForum : Panucci sul Milan, sul derby e su Ibra a Sanremo -) - MilanWorldForum : Panucci sul Milan, sul derby e su Ibra a Sanremo -) - PianetaMilan : #Panucci a @Gazzetta_IT: '#Ibrahimovic a #Sanremo? Con #Capello non sarebbe andato. #Inter favorita nel… - sportli26181512 : Panucci: 'Ibra a Sanremo? Con Capello non sarebbe andato. Hakimi e Theo erano da Real': Panucci: 'Ibra a Sanremo? C… -

Ultime Notizie dalla rete : Panucci Inter

Christianha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano: le sue ...Ne abbiamo parlato con Christianche in carriera ha vestito sia la maglia del Milan che quella dell'. In studio Michela Cuppini e Stefano Cantalupi. Ascolta il podcast cliccando qui ...Christian Panucci ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano: le sue dichiarazioni ...Dopo 18 giornate il Milan non è in testa al campionato, ma il derby gli offre subito la possibilità di riprendersi la vetta. Dal canto suo l’Inter a +1 non ha nessuna intenzione di abdicare e anzi cer ...