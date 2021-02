'Non rianimateli', bufera in Gran Bretagna sull'ordine dato per le cure ai disabili intellettivi malati di Covid (Di martedì 16 febbraio 2021) disabili intellettivi malati di Covid non rianimati in caso di necessità. E' la sconcertante realtà che sta emergendo in Gran Bretagna in seguito a una denuncia di Mencap , associazione di supporto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 febbraio 2021)dinon rianimati in caso di necessità. E' la sconcertante realtà che sta emergendo inin seguito a una denuncia di Mencap , associazione di supporto ...

MediasetTgcom24 : 'Non rianimateli', bufera in Gran Bretagna sull'ordine dato per le cure ai disabili intellettivi malati di Covid… - RenatoMaiaron : Il Regno Unito abbandona i disabili al Covid, «non rianimateli» - KattInForma : Il Regno Unito abbandona i disabili al Covid, «non rianimateli» -