Non c’è pace per Forza Italia: via altri 3 deputati. Napoli: «Penso a un grande centro moderato» (Di martedì 16 febbraio 2021) Prima nel gruppo misto e poi in Cambiamo di Giovanni Toti. Non c’è pace per Forza Italia che, dopo l’abbandono con voltafaccia da parte di Renata Polverini, Mariarosaria Rossi e Andrea Causin nei giorni della fiducia a Conte, ora registra altri tre addii, fra i quali anche quello dell’attivissimo berlusconiani della prima ora Osvaldo Napoli. Oltre a lui, i deputati ad aver lasciato le file azzurre sono Daniela Ruffino e Guido Della Frera. L’uscita è avvenuta, tra l’altro, in un giorno particolare per gli azzurri, ovvero quello in cui Silvio Berlusconi ha nominato i nuovi vertici proprio con l’intento di ricompattare il partito. L’addio di Napoli a Forza Italia Dunque, esordio non felicissimo per il neo coordinatore Antonio Tajani, la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Prima nel gruppo misto e poi in Cambiamo di Giovanni Toti. Non c’èperche, dopo l’abbandono con voltafaccia da parte di Renata Polverini, Mariarosaria Rossi e Andrea Causin nei giorni della fiducia a Conte, ora registratre addii, fra i quali anche quello dell’attivissimo berlusconiani della prima ora Osvaldo. Oltre a lui, iad aver lasciato le file azzurre sono Daniela Ruffino e Guido Della Frera. L’uscita è avvenuta, tra l’altro, in un giorno particolare per gli azzurri, ovvero quello in cui Silvio Berlusconi ha nominato i nuovi vertici proprio con l’intento di ricompattare il partito. L’addio diDunque, esordio non felicissimo per il neo coordinatore Antonio Tajani, la ...

AnnalisaChirico : Ricciardi, che in questi mesi sosteneva che dovevamo fidarci della Cina, dice che non c’è alternativa al lockdown,… - VittorioSgarbi : 'Ti metto il tacco in bocca come in un film di Dario Argento'. Non c'è che dire: per denunciare la violenza sulle d… - EnricoLetta : Ho imparato che le parole contano. #Trump NON è stato assolto. La maggioranza dei Senatori Repubblicani non ha volu… - saragiudij : @ValeCamma97 Questa è la prima pandemia dove si passa il tempo a convincere le persone che esiste, con il cancro non c’è bisogno - manuxxkim : RT @ElenaMP75: “Non c’è niente che può dividerci” ???????? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è «No a sepolture separate per gli islamici, integriamoci» Il Gazzettino