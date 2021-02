Migliorano le condizioni dello scrittore Valerio Massimo Manfredi

(Di martedì 16 febbraio 2021) Fortunatamentelee storico, ritrovato esanime in casa sua insieme alla moglie Antonella Prenner qualche giorno fa a causa di una fuga di ...

Fortunatamente le condizioni dello scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi, ritrovato esanime in casa sua insieme alla moglie Antonella Prenner qualche giorno fa a causa di una fuga di gas. Manfredi ... commentale cliniche dello scrittore Valerio Massimo Manfredi che è uscito dal coma farmacologico all'ospedale 'Misericordia' di Grosseto dove si trova ricoverato dall'11 febbraio scorso.