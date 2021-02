Madagascar | una startup realizza un computer alimentato al 100% da energia solare

(Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – Un computer alimentato completamente a energia solare, tutto “made in Madagascar”, pronto per essere utilizzato nelle scuole e nei centri sanitari delle zone più remote, spesso prive di elettricità. A realizzarlo è stata una startup locale, Jirogasy, fondata quattro anni fa su iniziativa di due fratelli. Il computer, che è stato denominato Jirodesk II, lavora con sistema operativo Windows 10, dispone di 64 gigabyte di memoria e si serve di batterie a energia solare che hanno un’autonomia di cinque ore senza sole.

