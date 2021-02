LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali in DIRETTA: Marta Bassino in semifinale! (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Ora le semifinali maschili. 15.10 Marta Bassino chiude a 0.48 da Tessa Worley. Dovrà provare la rimonta nella seconda manche su pista rossa. 15.08 Liensberger ipoteca la finale. Vince la prima manche sulla blu con 0.36 sull’americana Moltzan, che ha sbagliato in alto. Ora Marta Bassino sulla blu contro la francese Worley. Ideale sarebbe perdere meno di 5 decimi. 15.07 Subito le semifinali donne! 15.07 Le semifinali maschili: Meillard (Svizzera)-Zubcic (Croazia) Schmid (Germania)-Faivre (Francia) 15.06 Le semifinali femminili: Liensberger (Austria)-Moltzan (Usa) Bassino (Italia)-Worley (Francia) 15.05 Il francese Faivre, pista blu, elimina per soli 2 centesimi l’austriaco Gstrein. 15.04 De Aliprandini spreca l’occasione ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Ora le semifinali maschili. 15.10chiude a 0.48 da Tessa Worley. Dovrà provare la rimonta nella seconda manche su pista rossa. 15.08 Liensberger ipoteca la finale. Vince la prima manche sulla blu con 0.36 sull’americana Moltzan, che ha sbagliato in alto. Orasulla blu contro la francese Worley. Ideale sarebbe perdere meno di 5 decimi. 15.07 Subito le semifinali donne! 15.07 Le semifinali maschili: Meillard (Svizzera)-Zubcic (Croazia) Schmid (Germania)-Faivre (Francia) 15.06 Le semifinali femminili: Liensberger (Austria)-Moltzan (Usa)(Italia)-Worley (Francia) 15.05 Il francese Faivre, pista blu, elimina per soli 2 centesimi l’austriaco Gstrein. 15.04 De Aliprandini spreca l’occasione ...

SkySport : Mondiali di sci a Cortina, il parallelo uomini e donne in diretta LIVE ? Obiettivo Sci #SkyCasaVeneto Dal 7 al 21 f… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Mondiali in DIRETTA: sarà derby Brignone-Bassino ai quarti! - #alpino #Parallelo… - UgoBaroni : RT @SkySport: Mondiali di sci a Cortina, il parallelo uomini e donne in diretta LIVE ? Obiettivo Sci #SkyCasaVeneto Dal 7 al 21 febbraio al… - Wally_84 : RT @SkySport: Mondiali di sci a Cortina, il parallelo uomini e donne in diretta LIVE ? Obiettivo Sci #SkyCasaVeneto Dal 7 al 21 febbraio al… - digitalsat_it : Mondiali di sci a Cortina, il parallelo uomini e donne in diretta LIVE ? Obiettivo Sci #SkyCasaVeneto Dal 7 al 21 f… -