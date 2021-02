L’Etna torna a eruttare, pioggia di lapilli e cenere fino a Catania: chiesto lo stato di calamità per i paesi etnei (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Etna è tornato a eruttare. Il cratere Sud-Est ha registrato un’intensa attività esplosiva e la conseguente emissione di fontane di lava, una gigantesca nuvola di cenere e lapilli vulcanici, arrivati fino a Catania. L’incremento dell’attività esplosiva è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio etneo (Ingv-Oe), poco dopo le 16. Il fenomeno si è poi evoluto in fontana di lava con la formazione di una spessa nube di cenere, alta più di un chilometro, che si sta disperdendo verso sud facendo cadere cenere e lapilli. Le fontane di lava si sono esaurite nel giro di poco più di un’ora. Restano ancora alimentate le due colate laviche si dirigono verso la desertica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021)to a. Il cratere Sud-Est ha registrato un’intensa attività esplosiva e la conseguente emissione di fontane di lava, una gigantesca nuvola divulcanici, arrivati. L’incremento dell’attività esplosiva èregistrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio etneo (Ingv-Oe), poco dopo le 16. Il fenomeno si è poi evoluto in fontana di lava con la formazione di una spessa nube di, alta più di un chilometro, che si sta disperdendo verso sud facendo cadere. Le fontane di lava si sono esaurite nel giro di poco più di un’ora. Restano ancora alimentate le due colate laviche si dirigono verso la desertica ...

