Lavori post-sisma per i Casalesi, colpo di spugna in Appello: inammissibile il ricorso della Dda

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – La Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso presento dalla Dda di Napoli – sostituto Maria Cristina Ribera – contro l'assoluzione di 51 imprenditori, ritenuti dall'accusa, nell'ambito dell'indagine denominata "Gli Intoccabili", espressione del clan dei Casalesi, per il quale alcuni di loro si sarebbero interessati anche dei Lavori post-sisma a L'Aquila. Un colpo a sorpresa che, di fatto, conferma l'assoluzione ottenuta dagli imputati in primo grado al termine del rito abbreviato celebrato dinanzi al tribunale di Napoli, contro cui ora, per l'accusa, c'è solo la Cassazione. L'indagine "The Untouchables" fece molto scalpore nel 2010, quando la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ottenne ...

