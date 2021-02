L’auto per bambini più cara al mondo (Di martedì 16 febbraio 2021) La Ferrari 330 P2 Junior di De La Chapelle venduta per 110.000 euro (133.325 dollari)Può un’auto per bambini costare la bellezza di 110mila euro? La risposta è sì. L’auto in questione esiste e lo scorso 13 febbraio è stata venduta in un’asta di RM-Sotheby’s a Parigi per l’esattezza a 133.325 dollari. Si tratta di una replica della Ferrari 330 P2 Junior realizzata dal carrozziere francese De La Chapelle. Il tutto è avvenuto in maniera piuttosto casuale poiché l’oggetto in questione era in realtà valutato appena 5-10mila euro, tuttavia, attraverso una vera e propria “guerra” di offerte, è riuscito a decuplicare il suo prezzo. Portando il numero di serie 28 e prodotto nei primi anni 1990, questo esemplare battuto all’asta si presenta in perfetto stato di conservazione. Alimentato da un motore Honda da 5 cavalli (così come tutte le altre repliche di De La ... Leggi su wired (Di martedì 16 febbraio 2021) La Ferrari 330 P2 Junior di De La Chapelle venduta per 110.000 euro (133.325 dollari)Può un’auto percostare la bellezza di 110mila euro? La risposta è sì.in questione esiste e lo scorso 13 febbraio è stata venduta in un’asta di RM-Sotheby’s a Parigi per l’esattezza a 133.325 dollari. Si tratta di una replica della Ferrari 330 P2 Junior realizzata dal carrozziere francese De La Chapelle. Il tutto è avvenuto in maniera piuttosto casuale poiché l’oggetto in questione era in realtà valutato appena 5-10mila euro, tuttavia, attraverso una vera e propria “guerra” di offerte, è riuscito a decuplicare il suo prezzo. Portando il numero di serie 28 e prodotto nei primi anni 1990, questo esemplare battuto all’asta si presenta in perfetto stato di conservazione. Alimentato da un motore Honda da 5 cavalli (così come tutte le altre repliche di De La ...

