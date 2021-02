“Io & Marley” | stasera in TV la commovente storia di un cucciolo in saldo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) Un cane non è un oggetto, ma un impegno. Quante volte l’abbiamo sentito dire? Tantissime. Ed è assolutamente vero. E’ da questo principio che inizia ladi John (Owen Wilson) e Jenny Grogan (Jennifer Aniston), protagonisti del film “Io”,in TV su Rai Movie alle 21,10. Sposati da poco, i due hanno infatti intenzione di avere un figlio. Ma John, spaventato dalla paternità, decide di fare prima una prova, e porta a casa undi Labrador trovato “in”,. Il cagnolino si dimostra presto una vera peste, distrugge tutto, è impossibile da addestrare o da portare in qualunque luogo pubblico. Tuttavia i due si affezionano a lui, e il Labrador li accompagnerà per 13 anni della loro vita, arrivando ad essere testimone della nascita dei ...