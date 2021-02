Ilary Blasi, c’è un animale ‘insolito’ in casa Totti (Di martedì 16 febbraio 2021) : il video lascia tutti a bocca aperta, ecco di cosa si tratta nel dettaglio. Ilary Blasi, animale insolito in casa: cos’è successo, il video lascia tutti senza paroleIlary Blasi ha un rapporto sempre molto aperto e sincero con i suoi followers e per questo è abituata a condividere con loro tutto quello che la riguarda. Non a caso il suo profilo Instagram è sempre aggiornato con foto e video di quello che succede alla famosa conduttrice. Momenti di lavoro, momenti in famiglia, vacanze, siparietti imperdibili con il marito Francesco Totti, insomma Ilary condivide davvero tutto con i suoi followers, che ricambiano seguendola con affetto e attenzione. Poco fa, tra le storie Instagram della conduttrice, è spuntato un video che ha lasciato tutti a bocca ... Leggi su altranotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) : il video lascia tutti a bocca aperta, ecco di cosa si tratta nel dettaglio.insolito in: cos’è successo, il video lascia tutti senza paroleha un rapporto sempre molto aperto e sincero con i suoi followers e per questo è abituata a condividere con loro tutto quello che la riguarda. Non a caso il suo profilo Instagram è sempre aggiornato con foto e video di quello che succede alla famosa conduttrice. Momenti di lavoro, momenti in famiglia, vacanze, siparietti imperdibili con il marito Francesco, insommacondivide davvero tutto con i suoi followers, che ricambiano seguendola con affetto e attenzione. Poco fa, tra le storie Instagram della conduttrice, è spuntato un video che ha lasciato tutti a bocca ...

jadexdior : Ilary Blasi e Francesco Totti adottatemi per favore - supergazze : vivo per le ig stories di ilary blasi - giubby88 : Singore e singori, Ilary Blasi - poseplastiche_ : Impazzito per la capretta di Ilary Blasi - sheneedsjawaad : Ma perché Ilary Blasi ha una capretta in casa? ? -