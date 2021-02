I fattori considerati dal bilancio di sostenibilità e chi deve redigerlo (Di martedì 16 febbraio 2021) Il bilancio di sostenibilità è un documento richiesto periodicamente ad un’organizzazione, un’impresa, ente pubblico o associazione che attesta un rendiconto dell’attività, non limitandosi però ai soli risultati finanziari raggiunti. Per capire cos’è il bilancio di sostenibilità è bene distinguerlo dal bilancio d’esercizio: quest’ultimo si configura infatti come un attestato obbligatorio per legge a cui può accedere lo Stato per verificare dati finanziari con entrate, uscite e dettagli utili. Il bilancio di sostenibilità guarda ad un’attività in modo più completo rispetto al bilancio d’esercizio, non preoccupandosi solo del mero aspetto finanziario, ma dell’impatto che quella realtà ha sul territorio, l’ambiente e l’aspetto sociale. Cos’è il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) Ildiè un documento richiesto periodicamente ad un’organizzazione, un’impresa, ente pubblico o associazione che attesta un rendiconto dell’attività, non limitandosi però ai soli risultati finanziari raggiunti. Per capire cos’è ildiè bene distinguerlo dald’esercizio: quest’ultimo si configura infatti come un attestato obbligatorio per legge a cui può accedere lo Stato per verificare dati finanziari con entrate, uscite e dettagli utili. Ildiguarda ad un’attività in modo più completo rispetto ald’esercizio, non preoccupandosi solo del mero aspetto finanziario, ma dell’impatto che quella realtà ha sul territorio, l’ambiente e l’aspetto sociale. Cos’è il ...

