'Holly e Benji' finisce in tribunale in Cile: accusato di sessismo per uno schiaffo (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel 2019 l'emittente televisiva Cilena TVN ha riproposto il celebre anime 'Holly e Benji' . Al network è arrivata una multa pari a 6mila euro dal CNTV (National television Council) per via della scena ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel 2019 l'emittente televisivana TVN ha riproposto il celebre anime '' . Al network è arrivata una multa pari a 6mila euro dal CNTV (National television Council) per via della scena ...

