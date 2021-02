Governo: Fedeli (Pd), ‘ora noi donne vogliamo posti di viceministro e sottosegretario’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Noi vogliamo un equilibrio di rappresentanza nel Governo, cioè viceministri e sottosegretari. Insomma, ripristiniamo la normalità e affrontiamo la gravità di quello che è avvenuto”. Lo dice Valeria Fedeli, senatrice del Pd, al ‘Corriere della sera’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Noiun equilibrio di rappresentanza nel, cioè viceministri e sottosegretari. Insomma, ripristiniamo la normalità e affrontiamo la gravità di quello che è avvenuto”. Lo dice Valeria, senatrice del Pd, al ‘Corriere della sera’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

