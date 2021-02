Gli ambientalisti e le “aberrazioni” di Salvini che vuole far costruire dall’Ilva il ponte sullo Stretto (Di martedì 16 febbraio 2021) Inizialmente l’ha detto a Lucia Annunciata a Mezz’ora in più su Rai Tre. Poi l’ha ribadito a L’aria che tira da Myrta Merlino. Ora che è di nuovo al governo Matteo Salvini ricomincia a lanciare idee, alcune che lasciano a bocca aperta. E che fanno saltare sulla sedia i protagonisti. Quella ribadita negli studi Rai e La7 è la proposta (di nuovo) di costruire il famoso ponte (che ormai è quasi mitologia, da Berlusconi in poi) sullo Stretto di Messina, che collegherebbe la Sicilia alla Calabria. Come? Facile, dice il leader della Lega: si potrebbero prendere due piccioni con una fava. Collegare l’isola alla terraferma e far lavorare gli operai dell’Ilva di Taranto (secondo il senatore ci vorrebbero anni, quindi anni di stipendi pagati ali operai), facendo produrre da loro l’acciaio necessario per rendere ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Inizialmente l’ha detto a Lucia Annunciata a Mezz’ora in più su Rai Tre. Poi l’ha ribadito a L’aria che tira da Myrta Merlino. Ora che è di nuovo al governo Matteoricomincia a lanciare idee, alcune che lasciano a bocca aperta. E che fanno saltare sulla sedia i protagonisti. Quella ribadita negli studi Rai e La7 è la proposta (di nuovo) diil famoso(che ormai è quasi mitologia, da Berlusconi in poi)di Messina, che collegherebbe la Sicilia alla Calabria. Come? Facile, dice il leader della Lega: si potrebbero prendere due piccioni con una fava. Collegare l’isola alla terraferma e far lavorare gli operai dell’Ilva di Taranto (secondo il senatore ci vorrebbero anni, quindi anni di stipendi pagati ali operai), facendo produrre da loro l’acciaio necessario per rendere ...

