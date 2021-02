Giuseppe Conte torna all’università, ma è senza cattedra (Di martedì 16 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Giuseppe Conte è diventato il presidente del Consiglio il 1° marzo 2018. Quello stesso giorno è scattato il periodo di aspettativa obbligatoria dall’università di Firenze, che è finito dopo l’insediamento del governo Draghi. tornato nell’ateneo toscano come professore ordinario di Diritto privato, però, è rimasto senza cattedra. Lo ha reso noto SkyTg24. Giuseppe Conte è un professore ordinario di Diritto privato all’università di Firenze. Il calendario delle lezioni, però, è già stato stabilito: se non si trovasse uno spazio per inserirlo subito, l’ex premier potrebbe dedicare il prossimo semestre alla ricerca. Il rettore Luigi Dei ha firmato il decreto per far rientrare formalmente in servizio dall’1 marzo ... Leggi su improntaunika (Di martedì 16 febbraio 2021) Alessandro Nunziatiè diventato il presidente del Consiglio il 1° marzo 2018. Quello stesso giorno è scattato il periodo di aspettativa obbligatoria ddi Firenze, che è finito dopo l’insediamento del governo Draghi.to nell’ateneo toscano come professore ordinario di Diritto privato, però, è rimasto. Lo ha reso noto SkyTg24.è un professore ordinario di Diritto privatodi Firenze. Il calendario delle lezioni, però, è già stato stabilito: se non si trovasse uno spazio per inserirlo subito, l’ex premier potrebbe dedicare il prossimo semestre alla ricerca. Il rettore Luigi Dei ha firmato il decreto per far rientrare formalmente in servizio dall’1 marzo ...

