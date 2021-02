Floriana Secondi, la ricordate al Grande Fratello? Aveva 25 anni (Di martedì 16 febbraio 2021) ricordate Floriana Secondi al Grande Fratello? Fu lei la vincitrice di quella terza edizione: Aveva solo 25 anni, date un’occhiata! Floriana Secondi è un famoso personaggio televisivo: il piccolo schermo l’ha vista per la prima volta in tv al Grande Fratello. Correva l’anno 2003 e quella edizione venne condotta per la prima volta da Barbara L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 16 febbraio 2021)al? Fu lei la vincitrice di quella terza edizione:solo 25 anni, date un’occhiata!è un famoso personaggio televisivo: il piccolo schermo l’ha vista per la prima volta in tv al. Correva l’anno 2003 e quella edizione venne condotta per la prima volta da Barbara L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Floriana Secondi incredibile: vi ricordate com’era 18 anni fa al Grande Fratello? - #Floriana #Secondi… - DonnaGlamour : Floriana Secondi: che fine ha fatto la vincitrice del Grande Fratello 3? - FourTragedies : Oggi si vive solo per lo scherzo delle iene a Floriana Secondi #leiene - _Alessio_88 : Floriana Secondi durante il GF3 - ilgiomba : @StronzaGentile Infatti la vincitrice dello scorso anno non conduce due trasmissioni in radio, la Garitta e Florian… -