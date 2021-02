Equitazione | uno degli sport più colpiti dalla pandemia Stagione ancora al palo tra rinvii e cancellazioni

Leggi su oasport

(Di martedì 16 febbraio 2021) E’ partita a singhiozzo ed a grande rilento la2020-2021 dell’: le World Cup di salto ostacoli e dressage sono state colpite in pieno, soprattutto nel Vecchio Continente,seconda ondata dei contagi da Coronavirus, che hanno portato a nuove restrizioni nei vari Paesi. Inevitabilmente a risentirne sono state le manifestazioni programmate in tutta Europa: nel salto ostacoli sono state cancellate tutte le tredici tappe previste nella Western European League tra ottobre 2020 e marzo 2021, mentre nel dressage si sono disputate soltanto due delle dieci tappe previste nella Western European League tra ottobre 2020 e febbraio 2021 ed una terza si disputerà a metà marzo 2021. Restano confermate al momento le Finali, sia per la World Cup di dressage che di salto ostacoli, in programma a Göteborg, in Svezia, dal 31 marzo ...