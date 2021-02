“È ufficiale” Can Yaman | colpaccio clamoroso dopo Diletta Leotta! La conferma è arrivata poco fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) Un annuncio sensazionale, almeno per chi negli ultimi tempi è rimasto colpito dal suo irresistibile fascino. L’attore che ultimamente è stato al centro del gossip italiano per la sua storia con la conduttrice di DaznLeotta potrebbe presto avere un ruolo in una delle fiction tv più seguite, “Che Dio ci aiuti”. Naturalmente parliamo di Can, fisico da urlo, nonché dotato di un cervello niente male. Il trentenne turco, infatti, prima di intraprendere la carriera teatrale cinematografica inanellando una serie di pregevoli risultati con serie come “Daydreamer – Le Ali del Sogno” e “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore”, ha studiato Giurisprudenza per diventare avvocato. La vita, però, aveva in serbo altro per Can, 32enne nato in Turchia da genitori entrambi di origini europee. E infatti oggi è una delle star più richieste e ambite, non solo da ...