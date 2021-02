Ds Granada: “Cercheremo di rendere la vita difficile a un club storico come il Napoli” (Di martedì 16 febbraio 2021) Fran Sanchez, ds del Granada, ha parlato così a Radio CRC della sfida di giovedì contro il Napoli, valida per i sedicesimi di Europa League: “Non ci fidiamo delle assenze del Napoli, Gattuso ha a disposizione una rosa importante e ha tanta esperienza, accumulata sul campo sia da allenatore che da giocatore. Noi, invece, siamo alla prima esperienza in Europa League, Cercheremo di rendere la vita difficile a un club storico come il Napoli. Non dimentichiamo che due anni fa eravamo in Seconda Divisione, non vediamo l’ora di misurarci con un club così importante”. Foto: sito ufficiale Granada L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 febbraio 2021) Fran Sanchez, ds del, ha parlato così a Radio CRC della sfida di giovedì contro il, valida per i sedicesimi di Europa League: “Non ci fidiamo delle assenze del, Gattuso ha a disposizione una rosa importante e ha tanta esperienza, accumulata sul campo sia da allenatore che da giocatore. Noi, invece, siamo alla prima esperienza in Europa League,dilaa unil. Non dimentichiamo che due anni fa eravamo in Seconda Divisione, non vediamo l’ora di misurarci con uncosì importante”. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

