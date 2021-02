Diffidati Champions League 2020/2021, ottavi di finale: i giocatori a rischio squalifica (Di martedì 16 febbraio 2021) Al via gli ottavi di finale di Champions League 2020/2021, ecco di seguito l’elenco dei giocatori Diffidati prima dell’andata e che dunque sono a rischio squalifica in vista del ritorno. Successivamente vi terremo aggiornati in tempo reale sui calciatori che saranno invece in diffida al ritorno e che andrebbero a saltare l’eventuale andata dei quarti in caso di ulteriore cartellino giallo. Ecco dunque chi sono i giocatori, squadra per squadra, che nelle prime sei partite di questa edizione hanno già rimediato due ammonizioni. ATALANTA: Djimsiti, Romero ATLETICO MADRID: Renan Lodi, Savic BAYERN MONACO: – BARCELLONA: – BORUSSIA DORTMUND: – BORUSSIA MONCHENGLADBACH: Lainer, Stindl CHELSEA: Kovacic, ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Al via glididi, ecco di seguito l’elenco deiprima dell’andata e che dunque sono ain vista del ritorno. Successivamente vi terremo aggiornati in tempo reale sui calciatori che saranno invece in diffida al ritorno e che andrebbero a saltare l’eventuale andata dei quarti in caso di ulteriore cartellino giallo. Ecco dunque chi sono i, squadra per squadra, che nelle prime sei partite di questa edizione hanno già rimediato due ammonizioni. ATALANTA: Djimsiti, Romero ATLETICO MADRID: Renan Lodi, Savic BAYERN MONACO: – BARCELLONA: – BORUSSIA DORTMUND: – BORUSSIA MONCHENGLADBACH: Lainer, Stindl CHELSEA: Kovacic, ...

