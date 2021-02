“Deve essere così…”. GF Vip: Andrea Zelletta, è successo dopo il video messaggio della fidanzata Natalia Paragoni (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono giorno convulsi dentro la casa del Grande Fratello Vip quando mancano meno di tre settimane alla chiusura del programma. Con l’approdo di Tommaso Zorzi in finale la cerchia dei favoriti si stringe ancora di più. Tagliate fuori, almeno così sembra, Stefania Orlando e Giulia Salemi potrebbero trovare un posto Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. L’ex protagonista di Uomini e Donne è stato al centro del dibattito in questi giorni dopo essere scoppiato in lacrime. Andrea Zelletta era assorto nei suoi pensieri quando era stato sopraffatto dall’emozione. “Vieni qui non, fare queste scene” aveva subito detto Tommaso e invitando Andrea a sedersi accanto a lui in veranda aggiungendo: “Pensa a che casino faremo insieme fuori” mentre Samantha, avvicinandosi, lo aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono giorno convulsi dentro la casa del Grande Fratello Vip quando mancano meno di tre settimane alla chiusura del programma. Con l’approdo di Tommaso Zorzi in finale la cerchia dei favoriti si stringe ancora di più. Tagliate fuori, almeno così sembra, Stefania Orlando e Giulia Salemi potrebbero trovare un posto Pierpaolo Pretelli e. L’ex protagonista di Uomini e Donne è stato al centro del dibattito in questi giorniscoppiato in lacrime.era assorto nei suoi pensieri quando era stato sopraffatto dall’emozione. “Vieni qui non, fare queste scene” aveva subito detto Tommaso e invitandoa sedersi accanto a lui in veranda aggiungendo: “Pensa a che casino faremo insieme fuori” mentre Samantha, avvicinandosi, lo aveva ...

