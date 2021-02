Dayane Mello al GF Vip, anche Signorini abbagliato dal look: quanto vale ‘solo’ il top di piume (Di martedì 16 febbraio 2021) La 40esima dirette dal GF Vip è stata come sempre piena di colpi di scena e anche dopo, nella notte, i vipponi hanno regalato un bello show al pubblico che fa le ore piccole. In puntata, tra le tante cose, si è anche scoperto che Tommaso Zorzi è il terzo finalista di questa quinta edizione del reality. Nelle settimane precedenti i telespettatori avevano indicato già Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli come candidati alla vittoria. E chissà, invece, chi uscirà tra Giulia Salemi e Stefania Orlando, entrambe finite in nomination. Giulia, soprattutto, ha preso male il pieno di voti fatto nella Casa. Non si aspettava questo “accanimento” e soprattutto il voto di Rosalinda. Che per questo motivo è e Dayane si è scagliata contro di lei. Si sa, la modella brasiliana non ha mai avuto paura di dire ciò che davvero ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) La 40esima dirette dal GF Vip è stata come sempre piena di colpi di scena edopo, nella notte, i vipponi hanno regalato un bello show al pubblico che fa le ore piccole. In puntata, tra le tante cose, si èscoperto che Tommaso Zorzi è il terzo finalista di questa quinta edizione del reality. Nelle settimane precedenti i telespettatori avevano indicato giàe Pierpaolo Pretelli come candidati alla vittoria. E chissà, invece, chi uscirà tra Giulia Salemi e Stefania Orlando, entrambe finite in nomination. Giulia, soprattutto, ha preso male il pieno di voti fatto nella Casa. Non si aspettava questo “accanimento” e soprattutto il voto di Rosalinda. Che per questo motivo è esi è scagliata contro di lei. Si sa, la modella brasiliana non ha mai avuto paura di dire ciò che davvero ...

domeniconaso : La cattiveria di Dayane Mello mi fa orrore. #gfvip - fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - bvciami : RT @IGiudizi: In un’amicizia siate Dayane Mello e non Samantha De Grenet. In una relazione siate Dayane Mello e non Giuliano Condorelli.… - daiena_mello : Dayane e giulia really said fanculo alla chiesa fanculo alla catechista - Dayane_mello_ : @Peleo00070865 Ah perché si lascia con una diffida? A casa mia finché non si chiude la storia definitamente sei fid… -