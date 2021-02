Covid Toscana, parla l'assessore Bezzini: "Il lockdown non serve, meglio sistema a fasce" (Di martedì 16 febbraio 2021) Mentre nel Paese infiamma il dibattito sulla necessitò di inasprire le misure di contenimento per evitare il diffondersi delle varianti Covid e mettere in sicurezza la campagna vaccinale, l'assessore ... Leggi su lanazione (Di martedì 16 febbraio 2021) Mentre nel Paese infiamma il dibattito sulla necessitò di inasprire le misure di contenimento per evitare il diffondersi delle variantie mettere in sicurezza la campagna vaccinale, l'...

