Covid: Salvini, 'rinforzare il Cts con energie nuove' (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – Il Cts è "da rimpolpare, rinforzare con energie nuove e idee nuove. Conosco tanti primari che il Covid non lo commentano in Tv ma lo combattono da una corsia di ospedale". Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

