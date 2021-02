Covid, disabili cognitivi discriminati nel Regno Unito: “Non rianimateli” (Di martedì 16 febbraio 2021) Bufera nel Regno Unito: la Royal Mencap Society ha denunciato i trattamenti discriminatori riservati ai disabili cognitivi malati di Covid. DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images“Do not resuscitate”, “Non rianimateli”. Sarebbe questo l’ordine arrivato durante la seconda ondata della pandemia nelle strutture ospedaliere del Regno Unito in riferimento ai disabili cognitivi affetti dal Covid. A denunciarlo è la Royal Mencap Society, un ente benefico inglese che si occupa delle persone con difficoltà di apprendimento. Come riferito dal Guardian, Mencap sostiene di aver ricevuto nell’ultimo mese diverse segnalazioni di soggetti con disabilità intellettiva che non sarebbero ... Leggi su ck12 (Di martedì 16 febbraio 2021) Bufera nel: la Royal Mencap Society ha denunciato i trattamenti discriminatori riservati aimalati di. DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images“Do not resuscitate”, “Non”. Sarebbe questo l’ordine arrivato durante la seconda ondata della pandemia nelle strutture ospedaliere delin riferimento aiaffetti dal. A denunciarlo è la Royal Mencap Society, un ente benefico inglese che si occupa delle persone con difficoltà di apprendimento. Come riferito dal Guardian, Mencap sostiene di aver ricevuto nell’ultimo mese diverse segnalazioni di soggetti contà intellettiva che non sarebbero ...

