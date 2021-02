Corinna Raganato insegna l’orto biologico su ZOOM

(Di martedì 16 febbraio 2021) Le lezioni del corso “Orto– Tecniche di coltivazione” dipartiranno martedì 23 febbraio 2021 sulla piattaformaUn nuovo corso sulfamiliare prenderà il via martedì 23 febbraio 2021. Si intitola “Orto– Tecniche di Coltivazione” ed è organizzato dall’Associazione Frazionale di Salvarosa di Castelfranco in collaborazione con la Scuola Esperienziale… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Corinna Raganato

Oggi Treviso

Conduce, agroecologa e tecnico controllore di agricoltura biologica . Il corso si svolgerà in modalità on line attraverso la piattaforma ZOOM . Sarà dunque possibile seguirlo ...Conduce(nella foto) , agroecologa e tecnico controllore di agricoltura biologica. Il corso si svolgerà in modalità on line attraverso la piattaforma ZOOM . Sarà dunque possibile ...