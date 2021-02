(Di martedì 16 febbraio 2021) Si tratta con tutta probabilità di un’altra vittima del. Un uomo, un senza fissa dimora, ètrovato senza vita astamattina all’interno del Parco Plozner. In tal senso il bilancio in questo mese e mezzo di 2021 è davvero drammatico: solo a Roma, ad oggi, sono almeno 11 le persone che hanno perso la vita nel mondo “invisibile” dei senza fissa dimora. E non è escluso inoltre che la vittima il cui corpo èrinvenuto ad Aranova (Fiumicino) nelle scorse ore sia da aggiungere a questo triste elenco. su Il Corriere della Città.

teresacapitanio : RT @CorriereCitta: Continua la strage silenziosa dei senzatetto: un altro caso a Sabaudia, forse è stato il freddo ad ucciderlo https://t.c… - CorriereCitta : Continua la strage silenziosa dei senzatetto: un altro caso a Sabaudia, forse è stato il freddo ad ucciderlo - fabio_pareschi : @Twitter come puoi permettere che sto personaggio ogni giorno offenda persone che hanno avuto disgrazie come la st… - DaniaFalzolgher : RT @resqpeople: ??Un barchino è naufragato a 100 km nord-ovest di #Lampedusa: la Marina tunisina ha recuperato il corpo di una vittima e tra… - frances08514369 : @ricpuglisi Purtroppo nessuno si rende conto che se si continua con questa falsariga nel 2023 Salvini avrà il Parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua strage

"Sfiorata lasulla strada SS 19 nei pressi di Tiriolo, i sindaci denunciano l'Anas per inerzia e rischio ... per un certo periodo di tempo, e non è pensabile che il viaggio sia unasfida ......con l'anniversario delladi San Valentino in Florida, quando 17 adolescenti e insegnanti vennero uccisi da un ex allievo 19enne armato con un fucile d'assalto semiautomatico. -sotto -...Abbiamo ascoltato il nostro professore Andrea Parigini, che ci ha raccontato una storia molto toccante sul padre. Essere catturati a soli 17 anni, senza poter avvertire nessuno, senza conoscere nessun ...Approvata con voto unanime la mozione presentata dal gruppo consiliare Idee in Comune sulla sentenza della Suprema Corte di Cassazione relativa al processo per il disastro ferroviario di Viareggio. Co ...