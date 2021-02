Constantine | in arrivo una serie reboot prodotta per HBO Max?

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il personaggio di Johnpotrebbe essere il protagonista di unaideata comedella storia del detective. La storia di Johnpotrebbe tornare in tv con unache dovrebbe essere destinata alla piattaforma di streaming HBO. L'indiscrezione, per ora non confermata, proviene da The Illuminerdi che avrebbe ricevuto delle anticipazioni riguardanti i dettagli dell'attore che sta venendo cercato dai produttori per la possibile produzione. Le fonti del sito sostengono che la potenzialedovrebbe esseredalla Bad Robot di J.J. Abrams, in base all'accordo stretto con WarnerMedia. Il progetto dovrebbe essere un nuovo approccio dark alla storia di John, meno ...