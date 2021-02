Con tutto il cuore: le prime immagini del set (Di martedì 16 febbraio 2021) Ecco le prime immagini ufficiali dal set del nuovo film di Vincenzo Salemme CON tutto IL cuore attualmente in fase di ripresa a Napoli. In queste prime foto di scena vediamo Vincenzo Salemme e Cristina Donadio che nel film interpreta la spietata Donna Carmela, mamma di un efferato delinquente dal sinistro soprannome di “‘O Barbiere”. Di cosa parla Con tutto il cuore? Il film racconta la storia di Ottavio Camaldoli, un professore di latino e greco. Una brava persona. Onesto e galantuomo, “un fesso” insomma, questa è la considerazione che hanno di lui le persone che lo circondano. Ma cosa accadrebbe se a questo uomo indifeso, vittima dei piccoli soprusi quotidiani, nella vita sociale, sul lavoro e persino in famiglia venisse trapiantato il cuore di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 16 febbraio 2021) Ecco leufficiali dal set del nuovo film di Vincenzo Salemme CONILattualmente in fase di ripresa a Napoli. In questefoto di scena vediamo Vincenzo Salemme e Cristina Donadio che nel film interpreta la spietata Donna Carmela, mamma di un efferato delinquente dal sinistro soprannome di “‘O Barbiere”. Di cosa parla Conil? Il film racconta la storia di Ottavio Camaldoli, un professore di latino e greco. Una brava persona. Onesto e galantuomo, “un fesso” insomma, questa è la considerazione che hanno di lui le persone che lo circondano. Ma cosa accadrebbe se a questo uomo indifeso, vittima dei piccoli soprusi quotidiani, nella vita sociale, sul lavoro e persino in famiglia venisse trapiantato ildi ...

