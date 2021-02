Collezione privata

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Abito qui perché non sali? Ho unadi medicinali E due bicchieri E avanzi del pranzo di ieri” (Sergio Caputo, Bimba se sapessi, 1983) C’è un segreto fascino nel trovarsi di fronte ad un’opera che più di tutte le altre in una mostra calamita la nostra attenzione, avvicinarsi alla targhetta e leggere: “”. L’immaginazione inizia ad ambientare quel quadro o quella scultura tra poltrone, librerie, soggiorni, saloni o tinelli, senza realizzare che spesso “” significa semplicemente che chi possiede materialmente quell’opera non è un’istituzione ma un singolo essere umano del quale l’opera potrebbe non aver mai visto la casa, finendo per essere impacchettata da un’esposizione all’altra per produrre fatture, arricchire assicurazioni e stazionare, nei tempi morti, in qualche freddo magazzino. Eppure quella dicitura, “”, ha il potere di rendere da subito l’arte che ...