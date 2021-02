(Di martedì 16 febbraio 2021) Lorenzosupera in due set 7-5 6-3 Stefanonel primodel torneodi. Nel primo set il numero 280 del mondo trova il break nel terzo game, ma poco dopo arriva la risposta diche prima pareggia e poi ribalta tutto a suo favore strappando il servizio al suo avversario nel dodicesimo gioco. In apertura disetcentra il break immediato, ma nel quarto game arriva la replica di del numero 122 del ranking che, nell’ottavo gioco, centra il break del vantaggio. L’ultimo game regala grandi emozioni, conche annulla ben cinque match point al rivale e si vede cancellare due palle del contro-break: alla fine èa spuntarla ...

sportface2016 : #Challenger Biella 2 2021: #Musetti si sbarazza in due set di #Napolitano e approda al secondo turno - Leonard40959202 : RT @live_tennis: Biella Challenger - 1st Round: Lorenzo Musetti beat Stefano Napolitano 7-5, 6-3 - live_tennis : Biella Challenger - 1st Round: Lorenzo Musetti beat Stefano Napolitano 7-5, 6-3 - zazoomblog : LIVE Musetti-Napolitano 4-3 Challenger di Biella 2 in DIRETTA: contro-break del giovane toscano - #Musetti-Napolit… - Nadal_20 : @IlariaSinHache Preferisco il challenger di Biella a questi due. Pagina più brutta di questo sport -

Ultime Notizie dalla rete : Challenger Biella

La Gazzetta dello Sport

Il campione scozzese ha quindi deciso di virare sul "indoor".... perché positivo al covid (non avrebbe potuto fare i 14 giorni consecutivi di quarantena sul posto ), Andy Murray aveva virato iscrivendosi aldi. Il doppio campione olimpico (nel ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.27 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match di primo turno del Challenger di Biella 2 tra Musetti e Napolitano e buon proseguimento di serata.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.07 La partita tra Musetti e Napolitano inizierà orientativamente poco dopo le ore 16.30. 16.05 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match di primo ...