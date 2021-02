Caso tamponi | Lazio | «Questione interpretativa»

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roberto Rao, portavoce di Claudio Lotito, ha parlato in riferimento alla richiesta di deferimento al Tribunale Federale del presidente della, del responsabile sanitario dott. Ivo Pulcini e del medico sociale coordinatore prof. Fabio Rodia per vione dei protocolli sanitari in materia di COVID-19. Rao ha precisato che «si tratta di unarelativa all’interpretazione L'articolo

Commenta per primo Con riferimento alla richiesta di deferimento al Tribunale Federale del presidente Claudio Lotito , del responsabile sanitario dott. Ivo Pulcini e del medico sociale coordinatore ...ROMA - Lazio deferita, provvedimento anche per il presidente Claudio Lotito e i medici sociali. La Procura federale ha deciso così sul. E il club biancoceleste, con una nota del portavoce Roberto Rao, ha commentato la situazione: "Con riferimento alla richiesta di deferimento al Tribunale Federale del presidente Claudio ...Covid in Italia, in crescita i casi ma cala l'indice di positività: 10386 positivi e 336 morti. la regione con più casi è la Lombardia ...Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino di oggi mostrano un significativo peggioramento dei casi, quasi duplicati rispetto ai dati del lunedì malgrado un numero di tamponi solo leggermente ...