Carlo Conti e la proposta indecente | Non lo vedremmo più in tv se accettasse

Leggi su kronic

(Di martedì 16 febbraio 2021) Un nuovo ruolo professionale per? Arrivano segnali per quello che potrebbe essere un cambiamento clamoroso(gettyimages)Ci sono presentatori, personaggi del mondo dello spettacolo, che rappresentano delle vere e proprie garanzie per le emittenti all’interno delle quali lavorano. Tanto donne incarnano a pieno questo tipo di profilo, basti pensare a Maria De Filippi o Barbara D’Urso per Mediaset, ma anche Mara Venier e Milly Carlucci per la Rai. Insomma, ad ognuno il suo. Ma non ci sono solo donne, ovviamente, a guidare il piccolo schermo verso le spiagge dorate dello share di alto livello. Anche personaggi maschili, da Gerry Scotti a Paolo Bonolis, rappresentano icone vere e proprie sulle quali fanno riferimento le aziende per le quali prestano servizio. Tra i nomi da citare, ...