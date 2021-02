Bitcoin in orbita | sfonda anche quota 50mila dollari | valore quintuplicato negli ultimi mesi

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ila pezzo, nuovo record storico. Continua quindi il vigoroso rally della valute digitale che dallo scorso autunno hail suo. Nelle ultime settimane sono stati diversi i fattori che hanno spinto ildel. Tra i principali l’annuncio di Tesla di aver investito 1,5 miliardi diine la decisione di accettare pagamenti con questa valuta digitale per le sue auto. Inoltre la banca statunitense BNY Mellon ha annunciato che offrirà un servizio di custodia e compravendita diper i suoi clienti mentre Mastercard starebbe valutando di consentire l’impiego della valuta digitale per ...

Il Fatto Quotidiano

La progressiva compressione dei tassi d'interesse e il fiume di liquidità sui mercati stanno spingendo sempre più investitori nell'orbita dei Bitcoin. Sono gli stessi costretti a detenere ...Non si ferma invece il rally del Bitcoin, che tocca nuovi traguardi superando i 48mila dollari e ...Questa integrazione con Apple Pay sembra far parte di una più ampia strategia per sfruttare lo slancio della bull run in corso nel settore crypto. L'integrazione di BitPay potrebbe inoltre consentire ...