Biathlon | le pagelle di oggi | il grande riscatto di Davidova | Wierer si consola con la coppa della 15km

Leggi su oasport

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il giorno tanto atteso dall’Italia nei Mondiali 2021 diè arrivato, visto che a Pokljuka (Slovenia) si è disputatalafemminile che rappresentava per molti versi la migliore delle possibilità delle azzurre di cogliere la medaglia. Non è andata benissimo per i nostri colori, con Dorotheasolamente nona dopo due errori al tiro, la quale si puòre però con ladi specialità dell’individuale, vinta a pari punti con l’austriaca Lisa Hauserquarta. TrionfoRepubblica Ceca con Marketa, autriceprova perfetta al poligono e imprendibileper tutte, compresa la svedese Hanna Oeberg che con grinta e determinazione si prende l’argento e tiene vive ...