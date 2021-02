Barcellona Psg 1-4 | Mbappe’ fenomeno al Camp Nou

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 16 febbraio 2021) Si è appena concluso-Psg, big match della prima giornata degli ottavi di andata di Champions League, con il successo degli ospiti che sbancano ilNou mettendo una serie ipoteca sul passaggio del turno. Apre le marcature Messi su rigore, poi si scatenacon una tripletta inframezzata dal sigillo finale di Kean. Ritorno il 10 marzo al Parco dei Principi di Parigi. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Koeman schiera il 4-3-3 con Ter Stegen tra i pali, Dest, Lenglet, Pique’ e Jordi Alba a comporre il pacchetto arretrato. A centroo, De Jong, Busquets e Pedri. In avanti, Messi, Griezmann e Pedri Risponde Pochettino con il 4-2-3-1: Navas in porta, a guardia del quale si sono disposti Florenzi, Marquinos, Kimpembe e Kurzawa. A centroo, Paredes e Gweye. In avanti, ...