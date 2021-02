Arbitro Stella Rossa-Milan | dirige Sidiropoulos | ecco la squadra arbitrale

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 febbraio 2021): i rossoneri sfidano il club di Belgrado nel match valido per i sedicesimi di Europa League,la designazione Giovedì alle ore 18:55, ilaffronterà lanel match valido per i sedicesimi di andata di Europa League. Fondamentale vincere per disputare la gara di ritorno con piu tranquillità, magari con la qualificazione già in mano.la gara. Assistenti: Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Al Var: Bastian Dankert. Assistente Var: Bibiana Steinhaus. Quarto uomo: Ioannis Papadopoulos.(giovedì ore 18.55): Tasos...