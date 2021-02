Anticipazioni spagnole Una Vita | Dori tenta di sedurre Felipe

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 16 febbraio 2021)è protagonista della telenovela spagnola Unafin dai primi episodi. L’avvocato di Acacias ha avuto un percorso amoroso turbolento sia a causa sua che per le disgrazie che gli sono accadute e quando pensava di non aver più diritto all’amore, ecco che il destino gli fa incontrare. Seguendo i video delle puntate, quest’ultima si occuperà di lui a causa delle sue precarie condizioni di salute e finirà per avere un debole per l’Alvarez Hermoso e tenterà di avvicinarlo fisicamente. Quale sarà la sua reazione? Intanto Ramon sembra non riuscire a superare la perdita del figlio e della moglie, periti durante un atto anarchico qualche anno prima. Genoveva poi decide di vederci chiaro su David e Rodrigo, assoldando un investigatore. Unapuntate ...