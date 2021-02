Android 12 previsto per i Samsung Galaxy S10 | quanto servirà aspettare

(Di martedì 16 febbraio 2021) Comprare un nuovo smartphone può essere divertente, ma non tutti vogliono o possono aggiornare il proprio dispositivo a distanza di uno o due anni. Come riportato da ‘SamMobile‘, per coloro che mantengono i propri telefoni più a lungo, il colosso di Seul ha annunciato l’anno scorso che avrebbe fornito a tutte le sue ammiraglie e ad alcuni terminali di fascia media lanciati nel 2019, tre importanti aggiornamenti del sistema operativo, modificando la propria politica di lunga data che prevedeva di rilasciare solo due major-release per ogni device. IS10, S10 Plus e S10e hanno ricevuto l’aggiornamento ad11 nel corso dei primi giorni di gennaio: i proprietari si sono chiesti se questo sarà l’ultimo upgrade di un certo livello per i loro device, o se èil rilascio di ...

RaffaeleCirulli : @WindTreOfficial quando è previsto l'aggiornamento per Samsung Galaxy S10 ad Android 11? - DarioConti1984 : BlackBerry pronto a sfidare i brand cinesi: previsto il ritorno nel 2021 - P0PPEL : RT @GizChinait: #BLACKBERRY pronto a sfidare i brand cinesi: previsto il ritorno nel 2021 - GizChinait : #BLACKBERRY pronto a sfidare i brand cinesi: previsto il ritorno nel 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Android previsto

Cellulare Magazine

La rivincita delle app di incontri Detto questo in generale èun grande momento per Tinder e i suoi concorrenti, che sono state fra le più scaricate sue iOS più o meno in tutto ...... la RAM , da 4 GB , potrà essere abbinata a 64 e 128 (unito taglioper l'Italia) GB di ... Il sistema operativo, invece, è11 , sotto l'interfaccia My UX basata su un largo uso delle ...Nel 2017, una delle nuove funzionalità presentate da Google per la versione di Android 8.0 Oreo è stata quella della modalità picture-in-picture. Ciò consentiva, per le applicazioni compatibili, di vi ...Secondo quanto si apprende dai colleghi di XDA Developers, Android 12 godrà del nuovo Material Design Next per la sua interfaccia operativa.