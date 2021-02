Alessia Marcuzzi | sapete qual era il suo soprannome da ragazza? Non ci credereste mai!

Leggi su altranotizia

(Di martedì 16 febbraio 2021) A rivelarlo lei stessa durante una vecchia intervista.. Fonte: InstagramBella, solare e spiritosa. È lei, la conduttrice televisiva, pronta a tornare questa sera in tv con il programma Le Iene al fianco di Nicola Savino. Ma siete davvero sicuri di conoscere bene? Per quanto la conduttrice sia solita condividere sui social non solo la propria vita professionale ma anche quella privata, sono davvero in pochi a sapereera il suoda. Non ciIl ritorno de Le Iene in tv Questa sera, martedì 16 febbraio, torna su Italia 1 la trasmissione televisiva Le Iene, condotta da...