Zingaretti inaugura hub a Auditorium | simbolo rinascita

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma – “In un momento buio come questo che stiamo vivendo, collocare all’, nel cuore della Capitale, la campagna vaccinale e’ undie riscossa”. Il presidente della Regione Lazio, Nicola, ha salutato cosi’ l’zione di uno dei sei hub vaccinali nel territorio regionale. Il nuovo sito, allestito dalla Asl Roma 1 all’interno dell’Parco della Musica, dispone di 10 postazioni vaccinali e due dedicate alla preparazione e diluizione del vaccino e rafforza la rete dei siti vaccinali della ASL Roma 1, rivolgendosi a un bacino di utenza di piu’ Municipi. Al taglio del nastro, oltre a, erano presenti anche l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, il presidente Fondazione Musica per Roma, Claudia ...

È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il nuovo sito vaccinazione anti-Covid allestito dalla Asl Roma 1 all'interno dell'Auditorium – P ...E' stato Inaugurato oggi un hub con 10 postazioni vaccinali e due postazioni dedicate alla preparazione e diluizione del vaccino.