Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2021 ore 08 | 15

(Di lunedì 15 febbraio 2021)DEL 15 FEBBRAIOORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL RACCORDO DOVE SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TIBURTINA E A24; MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE-SUD TRA TOR VERGATA E L’ALLACCIO COL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO; INFINE, TRAFFICO SOSTENUTO SULLA VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA IN ENTRATA; PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE È ATTIVO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. SONO ...