Vaccini, via alle prenotazioni web in Liguria (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da stasera alle 23 potranno chiederlo gli ultranovantenni, poi toccherà agli altri. Dalla mattina di martedì 16 febbraio attivo il numero verde e gli sportelli Cup Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da stasera23 potranno chiederlo gli ultranovantenni, poi toccherà agli altri. Dalla mattina di martedì 16 febbraio attivo il numero verde e gli sportelli Cup

